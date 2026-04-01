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Power Cut Alert: हमीरपुर के इन इलाकों में कल बंद रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 01 Apr, 2026 09:47 AM

electricity supply to remain suspended in areas of hamirpur tomorrow

विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के अंतर्गत अणु के सामुदायिक भवन के 250 केवीए ट्रांसफार्मर के अपग्रेडेशन के कार्य के चलते 2 अप्रैल को सामुदायिक भवन, डिग्री कालेज, हैप्पी आईटीआई और साथ लगते अन्य क्षेत्रों में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

हमीरपुर। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के अंतर्गत अणु के सामुदायिक भवन के 250 केवीए ट्रांसफार्मर के अपग्रेडेशन के कार्य के चलते 2 अप्रैल को सामुदायिक भवन, डिग्री कालेज, हैप्पी आईटीआई और साथ लगते अन्य क्षेत्रों में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

सहायक अभियंता सौरभ राय ने इस दौरान इन क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

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