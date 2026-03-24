हमीरपुर में अचानक गायब हुआ CM के जन्मदिन के कार्यक्रमों का बैनर, ढूंढने के लिए लगानी पड़ गई CID, फिर आधे घंटे में हुआ बड़ा खुलासा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन 26 मार्च को मनाया जाना है। इस अवसर को भव्य बनाने के लिए हमीरपुर जिला कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां की हैं, जिसके तहत रोजगार मेले सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

हमीरपुर (राजीव): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन 26 मार्च को मनाया जाना है। इस अवसर को भव्य बनाने के लिए हमीरपुर जिला कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां की हैं, जिसके तहत रोजगार मेले सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुमन भारती ने शहर के चप्पे-चप्पे पर बधाई संदेश वाले होर्डिंग्स और बैनर लगवाए थे।

जन्मदिन की तैयारियों के बीच उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब शहर के मुख्य गांधी चौक पर लगा मुख्यमंत्री का एक बड़ा बैनर अचानक गायब हो गया। बैनर नदारद देख जिलाध्यक्ष सुमन भारती ने पहले अपने स्तर पर इसकी खोजबीन की और बैनर गायब करने वालों का पता लगाने की कोशिश की। जब काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना तुरंत सीआईडी को दी। सूचना मिलते ही सीआईडी की टीम तत्काल हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई। जांच एजैंसी ने तत्परता दिखाते हुए महज आधे घंटे के भीतर गायब हुए बैनर को ढूंढ निकाला।

सब्जियां ढकने के काम आ रहा था सीएम का बैनर

जांच में एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। इस बैनर को किसी राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं हटाया गया था, बल्कि पास के ही एक सब्जी विक्रेता ने इसे उतार लिया था। बताया जा रहा है कि सब्जी वाले ने धूप और धूल से अपनी सब्जियों को ढकने के लिए मुख्यमंत्री के बधाई वाले बैनर का इस्तेमाल कर लिया था।