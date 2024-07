चम्बा में बरसात को लेकर बिजली बोर्ड अलर्ट, फील्ड स्टाफ की छुटि्टयां रद्द

Edited By Vijay, Updated: 13 Jul, 2024 06:46 PM

मौसम विभाग के द्वारा बरसात के दौरान अलर्ट जारी करने के बाद बिजली गुल होने के कारण जनता को परेशानी न हो इसके लिए विद्युत बोर्ड ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कर्मचारियों को ऑन कॉल ड्यूटी पर आने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

चम्बा (रणवीर): मौसम विभाग के द्वारा बरसात के दौरान अलर्ट जारी करने के बाद बिजली गुल होने के कारण जनता को परेशानी न हो इसके लिए विद्युत बोर्ड ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कर्मचारियों को ऑन कॉल ड्यूटी पर आने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू रहेंगे। विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कर्मचारियों की शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। बिजली बोर्ड चम्बा के फोरमैन, टी-मेट, लाइनमैन समेत अन्य तकनीकी कर्मचारी बरसात के दौरान केवल आपातकालीन स्थिति में ही छुट्टी पर जा पाएंगे। चम्बा में बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा करीब 400 तकनीकी कर्मचारी संभाल रहे हैं, ऐसे में कई क्षेत्रों में बिजली के ट्रांसफार्मर का दायरा काफी बड़ा है, जहां लाइन को दुरुस्त करने में काफी परेशानी होती है। बोर्ड में स्टाफ की कमी है जिसके बारे में सरकार को पत्र लिखा गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया को शुरू करके रिक्त पदों को भरा जा सके लेकिन फिलहाल बरसात में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें ही कार्य करना पड़ेगा।

3 शिफ्ट में ड्यूटी देते हैं कर्मचारी

बिजली बोर्ड के कर्मचारी 3 शिफ्ट में कार्य करते हैं। पहली शिफ्ट सुबह 7 से दोपहर 3 बजे, दूसरी 3 से रात 11 बजे तथा तीसरी व अंतिम शिफ्ट रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलती है। यह व्यवस्था इसलिए ताकि कर्मचारियों पर ज्यादा काम का बोझ न हो। अब बरसात के दौरान शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे कर्मचारी घर भी चले जाते हैं तो उन्हें ऑन कॉल पर सेवाएं देनी ही पड़ेंगी।

आपातकालीन स्थिति में ठेकेदार की लेबर करेगी कार्य

बरसात के दौरान अकसर देखा जाता है कि भारी बारिश व तूफान के दौरान कई बार बिजली की तारें व खंभे टूट जाते हैं ,जिससे कई दिनों तक बिजली गुल हो जाती है लेकिन इस बार बिजली व्यवस्था को जल्दी सुचारू करने के लिए आपातकालीन स्थिति में ठेकेदार की लेबर को कार्य पर बुलाया जाएगा ताकि खंभों को स्थापित करने का कार्य पूरा किया जा सके। इस बारे में ठेकेदारों से बातचीत की गई है।

बरसात को लेकर बिजली बोर्ड ने पूरी तैयारी : परवेश ठाकुर

अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड चम्बा परवेश ठाकुर ने बताया कि बरसात को लेकर बिजली बोर्ड ने पूरी तैयारी की है। विद्युत बोर्ड ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। केवल आपातकालीन स्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। आपातकालीन स्थिति में ठेकेदार की लेबर को कार्य पर बुलाया जाएगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here