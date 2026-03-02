Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शिक्षा मंत्री का कोटखाई दौरा: विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण

शिक्षा मंत्री का कोटखाई दौरा: विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Mar, 2026 04:44 PM

education minister s visit to kotkhai inaugurated various development works

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने कोटखाई प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यों के लोकार्पण किये जिसके अंतर्गत उन्होंने उपमंडल दण्डाधिकारी कार्यालय कोटखाई में राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। इससे पूर्व यह कार्यालय ठियोग में स्थित था।

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने कोटखाई प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यों के लोकार्पण किये जिसके अंतर्गत उन्होंने उपमंडल दण्डाधिकारी कार्यालय कोटखाई में राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। इससे पूर्व यह कार्यालय ठियोग में स्थित था। इस कार्यालय के खुलने से कोटखाई क्षेत्र के निवासियों को अपना भूमि से सम्बंधित रिकार्ड प्राप्त करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही उन्होने सब जज कोर्ट परिसर का निरीक्षण भी किया। इस परिसर के निर्माण में 10 लाख रुपए व्यय हुए हैं। रोहित ठाकुर ने बताया कि शीघ्र ही सब जज कोर्ट का क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया जायेगा। 

इसके साथ ही उन्होंने नवीनस्त्रोन्नत उप मण्डल स्तरीय पशु औषधालय का लोकार्पण भी किया और हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा पशु प्रजनन शिविर में हिस्सा लिया। रोहित ठाकुर ने बताया कि यह पशु औषधालय शिमला जिला का पहला उप मंडलीय पशु औषधालय है जहाँ पर विभिन्न पशुओं, विशेषकर गोधन को लगने वाली बीमारियों का इलाज किया जाएगा और पूरे कोटखाई खंड के नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सीनियर वेटनरी ऑफिसर और चीफ फार्मासिस्ट के एक-एक पद को शीघ्र ही भरा जायेगा। इस औषधालय के भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण भी किया गया है जिस पर 9 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

दिवानडी कथान्डी सड़क का किया उद्धघाटन

शिक्षा मंत्री ने ग्राम पंचायत टाहू कथान्ड़ी के अंतर्गत 30 लाख रूपये से निर्मित डेढ़ किलोमीटर लम्बी दिवानडी कथान्डी सड़क का उद्धघाटन भी किया। इस सड़क के निर्माण पर उन्होंने स्थानीय लोगों को बधाई दी। इस बीच ग्राम पंचायत दरकोटि के अंतर्गत 700 मीटर लम्बी मराथू चमैन नाला सड़क के पास होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री का धन्यवाद किया। रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जुब्बल नावर कोटखाई में विकास के नए मील के पत्थर स्थापित हुए हैं, जिसके अंतर्गत जुब्बल नावर कोटखाई में केवल लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़क एवं भवन निर्माण में 550 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है और विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर है। 

और ये भी पढ़े

शिक्षा के विषय पर प्रकाश डालते हुए रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार अपने विद्यार्थियों को गुणवतायुक्त एवं सहज व सुलभ शिक्षा प्रदान करवाने हेतू प्रतिबद्ध है जिसके तहत बहुत सारे प्रभावी निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में कोटखाई में खुलने वाला केंद्रीय विद्यालय एक बड़ा और महत्वपूर्ण संस्थान है जहाँ पर आने वाले समय में स्थानीय बच्चों को गुणवतायुक्त और आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। रोहित ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में केंद्रीय विद्यालय खुलना एक बढ़ी उपलब्धि है। 

इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत थरोला से अलग होकर नयी पंचायत "टाहु कथान्डी" के बनने पर भी ग्रामीणों को शुभकामनायें दीं। साथ ही यह विश्वास भी जताया कि नवनिर्मित पंचायत के गठन के बाद विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। रोहित ठाकुर ने बताया कि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण मराथू थरोला सड़क का उन्नययन कार्य 16 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है और 1 करोड़ 75 लाख रुपए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थरोला का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

इस अवसर पर जुब्बल नावर कोटखाई कांग्रेस अध्यक्ष मोती लाल डेरटा, तहसील यूनियन कोटखाई के अध्यक्ष गुमान सिंह चौहान, निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पवन चौहान, युवा कांग्रेस मण्डल अध्यक्ष जुब्बल नावर कोटखाई दीपक कालटा, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सहित, तहसीलदार कोटखाई एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। 

शिक्षा मंत्री ने शकुन सेमटा की असमय मृत्यु पर जताया शोक

रोहित ठाकुर ने कथान्डी गाँव निवासी शकुन सेमटा की असमय मृत्यु पर शोक जताया और शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और सभा स्थल पर दो मिनट का मौन भी रखा। 

रोहित ठाकुर ने बताया कि दिवंगत शकुन सेमटा एक अच्छे स्वभाव और मिलनसार युवा थे और कांग्रेस पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता भी थे। उनके असामयिक देहावसान से पूरे क्षेत्र और कांग्रेस पार्टी को गहरा दुःख पहुंचा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!