Kangra: पालमपुर में डीएमसी आयुर्वैदिक हॉस्पिटल शुरू, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने किया शुभारंभ

आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने विधायक आशीष बुटेल की उपस्थिति पालमपुर में डीएमसी आयुर्वेदिक मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया।

पालमपुर (भृगु): आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने विधायक आशीष बुटेल की उपस्थिति पालमपुर में डीएमसी आयुर्वेदिक मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री और विधायक ने हॉस्पिटल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। यादविंद्र गोमा ने नैशनल करियर पब्लिक एजुकेशन सोसायटी को आयुर्वेदिक मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह के भीतर आयुष विभाग में चिकित्सकों के 150 पद भरे गए हैं।

यादविंद्र गाेमा ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में लोगों तक रूझान योग और उपचार के लिए आयुष पद्धति की ओर बढ़ा है। आयुष, भारत की स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राचीन पद्धति है और पूरी दुनिया इस पद्धति को अपना रही है। उन्होंने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की बल्ला पंचायत की आयुष डिस्पैंसरी में आने वाले समय में डॉक्टर का पद सृजित करने का आश्वासन दिया। इससे पहले विधायक आशीष बुटेल ने आयुष मंत्री का स्वागत किया। बुटेल ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। संस्थान के अध्यक्ष भुवनेश चंद सूद ने आयुष मंत्री और विधायक आशीष बुटेल को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

इस दौरान नेताजी सुभाष नर्सिंग कॉलेज तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आयुष मंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रोत्साहन के लिए 31 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. शशि कुमार धीमान, विश्वविद्यालय के डीन जयदेव, उपनिदेशक आयुष विभाग डॉ. रश्मि अग्निहोत्री, जिला आयुष अधिकारी डॉ. हरीश भारद्वाज, नगर निगम पार्षद अमित शर्मा सहित सोसायटी के सदस्य और गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here