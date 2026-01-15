Main Menu

Kangra: दलाई लामा ने तिब्बत लौटने की जताई दृढ़ इच्छा

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Jan, 2026 07:16 PM

तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा ने दक्षिण भारत स्थित द्रेपुंग गोमांग मठ में आयोजित सार्वजनिक समारोह के दौरान एक श्रद्धालु तिब्बती से बातचीत में कहा कि वे निश्चित रूप से तिब्बत लौटेंगे।

धर्मशाला (नितिन): तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा ने दक्षिण भारत स्थित द्रेपुंग गोमांग मठ में आयोजित सार्वजनिक समारोह के दौरान एक श्रद्धालु तिब्बती से बातचीत में कहा कि वे निश्चित रूप से तिब्बत लौटेंगे। गादेन फोद्रांग कार्यालय द्वारा वीरवार को जारी सार्वजनिक दर्शन के एक संक्षिप्त वीडियो के अनुसार एक तिब्बती श्रद्धालु ने दलाई लामा के समक्ष उनके जीवन और कार्यों पर आधारित एक स्तुति गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर परम पावन ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अवश्य तिब्बत लौटेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि चीनी जनता उनका स्वागत करे। उन्होंने टिप्पणी की कि यदि तिब्बती लोग स्वतंत्रता के बजाय स्वायत्तता की बात करें तो चीनी पक्ष जिम्मेदारी भी लेगा और संतोष भी व्यक्त करेगा।

वीरवार को आयोजित इस सार्वजनिक दर्शन के दौरान दलाई लामा ने लगभग 390 श्रद्धालुओं को दर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया। द्रेपुंग गोमांग मठ के कोषाध्यक्ष गेशे मोनलाम ग्यात्सो ने बताया कि इसी अवसर पर आयोजित शीतकालीन महासम्मेलन में तीनों प्रमुख तिब्बती मठों सहित अन्य मठों से लगभग एक हजार भिक्षु और विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान भारतीय बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों पर वाद-विवाद और विद्वतापूर्ण चर्चाएं की गईं। दलाई लामा के ट्रस्ट गादेन फोद्रांग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार 21 जनवरी को कर्नाटक के मुंडगोड स्थित गादेन मठ परिसर में दलाई लामा के दीर्घायु के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वे मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

