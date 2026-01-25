Hamirpur: बाबा बालकनाथ के दरबार रविवार को पहुंचे 12,000 श्रद्धालु

बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रविवार को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एवं देश-विदेश से लगभग 12,000 श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचे।

दियोटसिद्ध (रजत): बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रविवार को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एवं देश-विदेश से लगभग 12,000 श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचे। बाबा जी दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके मद्देनजर मंदिर प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए गए थे। इस अवसर पर अतिरिक्त मंदिर अधिकारी सूरम सिंह ने बताया कि बाबा जी के दरबार में रविवार को 12,000 के करीब भक्त पहुंचे। उन्होंने बताया कि रविवार को दरबार हर रोज की भांति प्रात: 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था।

इस दौरान तकरीबन 1 घंटा लाइन में लगने के पश्चात श्रद्धालुओं ने बाबा जी का दीदार किया। बता दें कि यहां उचित पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण जाम की स्थिति बार-बार उत्पन्न हो रही थी परंतु दियोटसिद्ध पुलिस चौकी प्रभारी हितेश कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा इस जाम को खुलवाया जा रहा था, ताकि आने-वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।