  Hamirpur: खराब मौसम के कारण 3 घंटे देरी से पहुंचा मुख्यमंत्री सुक्खू का काफिला

12 Mar, 2026

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के दौरे पर खराब मौसम के कारण लगभग 3 घंटे देरी से पहुंचे।

नादौन (जैन): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के दौरे पर खराब मौसम के कारण लगभग 3 घंटे देरी से पहुंचे। उन्हें सिद्धार्थ राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नादौन में आयोजित वार्षिक समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शामिल होना था। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री का हैलीकॉप्टर प्रात:काल शिमला से नादौन के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन क्षेत्र में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण सीधे नादौन के लिए उड़ान की अनुमति नहीं मिल सकी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम विभाग की सलाह के बाद हैलीकॉप्टर को चरणबद्ध तरीके से उड़ान भरने की अनुमति दी गई।

इस दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री के हैलीकॉप्टर को शिमला से चंडीगढ़ के लिए क्लीयरैंस मिली। इसके बाद मौसम की स्थिति का आकलन करते हुए चंडीगढ़ से ऊना तक उड़ान की अनुमति दी गई और अंतत: ऊना से नादौन के लिए अंतिम फ्लाइट क्लीयरैंस प्राप्त होने के बाद हैलीकॉप्टर नादौन पहुंच सका। इस पूरी प्रक्रिया के कारण मुख्यमंत्री को लगभग 3 घंटे की देरी हो गई। हालांकि प्रतिकूल मौसम और तकनीकी औपचारिकताओं के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपना दौरा स्थगित नहीं किया और नादौन पहुंचकर निर्धारित कार्यक्रम में भाग लिया।

