Himachal: मंडी दौरे पर आएगा भूटान निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल, रिवालसर में इस दिन लगेगी लोकतंत्र की पाठशाला

मंडी (रजनीश): भारत निर्वाचन प्रबंधन एवं लोकतंत्र संस्थान द्वारा आयोजित स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एवं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमैंट बूटकैंप प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भूटान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल 23 मई को मंडी जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल रिवालसर का अध्ययन दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूटान के निर्वाचन आयुक्त दावा तेंजिन करेंगे। यह दल 22 मई को दिल्ली से मंडी पहुंचेगा और 23 मई को रिवालसर का भ्रमण करने के उपरांत 24 मई को वापसी करेगा। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल को भारत के चुनाव आयुक्त के समकक्ष सम्मान और आतिथ्य प्रदान किया जाएगा।

एडीएम मंडी डाॅ. मदन कुमार ने जानकारी दी कि यह अध्ययन दौरा 19 से 30 मई तक चलने वाले साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भूटान के 36 वरिष्ठ एवं मध्य-स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डाॅ. कुमार ने बताया कि यह पहल भारत और भूटान के निर्वाचन प्रबंधन संस्थानों के बीच सहयोग, अनुभव-सांझाकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की आपसी समझ को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

