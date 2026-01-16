Mandi: तेज रफ्तार का कहर, बाइक स्किड होने से युवक की मौत

मंडी-पधर सड़क मार्ग पर मैगल स्लाइडिंग प्वाइंट के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति टाण्डू से मैगल होते हुए मंडी की ओर जा रहा था।

मंडी (रजनीश): मंडी-पधर सड़क मार्ग पर मैगल स्लाइडिंग प्वाइंट के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति टाण्डू से मैगल होते हुए मंडी की ओर जा रहा था। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और बाइक सड़क पर स्किड हो गई।

हादसे के बाद घायल को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां से उसे मेडिकल काॅलेज नेरचौक रैफर किया था, लेकिन इस दाैरान युवक ने दम ताेड़ दिया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि थाना पधर में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।