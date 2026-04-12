Solan: सड़क हादसे ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, पति की आंखों के सामने टैंकर ने रौंद डाली पत्नी

सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी टैंकर चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

बरोटीवाला (पुष्पिंदर): सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी टैंकर चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार नाजिया नाम की महिला अपने पति वकील अली के साथ बाइक पर सवार होकर अपने कमरे की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे एक टैंकर ने उनके बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पति-पत्नी सड़क पर गिर गए। इस दौरान महिला टैंकर के पिछले पहियों के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ने न तो रुकने की जहमत उठाई और न ही घायलों की मदद की, बल्कि वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में बरोटीवाला पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें