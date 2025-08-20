Main Menu

Kullu: पक्षियों को दाना डालने छत पर गया सेवानिवृत्त शिक्षक, बंदरों से बचने की काेशिश में हाे गया भयानक हादसा

death of retired teacher

कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र की ब्रौ पंचायत में बुधवार काे दुखद घटना पेश आई है। यहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक की चार मंजिला भवन की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान देश लाल गौतम (63) के रूप में की गई है।

कुल्लू: कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र की ब्रौ पंचायत में बुधवार काे दुखद घटना पेश आई है। यहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक की चार मंजिला भवन की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान देश लाल गौतम (63) के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार देश लाल गौतम राेजाना की तरह बुधवार को भी अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना डालने गए थे। जैसे ही वे दाना डालकर लौटने लगे ताे अचानक बंदरों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। बंदरों के हमले से गौतम ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे छत से नीचे गिर पड़े।

गंभीर हालत में परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें खनेरी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायथ ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चार मंजिला मकान की छत से गिरने की वजह से सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हुई है और पुलिस इस घटना की विस्तृत जांच कर रही है।

