Sirmaur: चम्बा की होनहार बेटी प्रियंका वर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सिरमौर की होंगी 46वीं डीसी

Edited By Vijay, Updated: 29 Apr, 2025 11:11 AM

जिला चम्बा की होनहार बेटी युवा आईएएस अधिकारी प्रियंका वर्मा तीन राज्यों की सीमाओं के साथ सटे जिला सिरमौर की नई डीसी होंगी। गत रविवार शाम ही सरकार ने उनका तबादला सिरमौर में किया है।

नाहन (आशु वर्मा): जिला चम्बा की होनहार बेटी युवा आईएएस अधिकारी प्रियंका वर्मा तीन राज्यों की सीमाओं के साथ सटे जिला सिरमौर की नई डीसी होंगी। गत रविवार शाम ही सरकार ने उनका तबादला सिरमौर में किया है। इससे पहले वह हिमाचल में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, लेकिन बतौर डीसी वह पहली बार अपनी नई पारी की शुरूआत करेंगी।

पहले भी एडीसी के पद पर दे चुकी हैं सेवाएं

दरअसल बुधवार को आईएएस अधिकारी प्रियंका वर्मा जिला सिरमौर में बतौर डीसी का कार्यभार संभालेंगी। ये युवा आईएएस अधिकारी जिला सिरमौर की 46वीं डीसी होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पद से उनका यहां तबादला हुआ है। हालांकि जिला की नवनियुक्त डीसी इससे पहले भी जिला सिरमौर में बतौर एडीसी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी है। लिहाजा वह जिला से बखूबी वाकिफ है। आईएएस अधिकारी सुमित खिमटा की जगह उनका यहां तबादला हुआ है। नवनियुक्त डीसी प्रियंका वर्मा मूलतः जिला चम्बा के पांगी से ताल्लुक रखती हैं।

पिता के सपने को बनाया अपना सपना, 2015 में बनी आईएएस अधिकारी

दरअसल इस होनहार हिमाचली बेटी के आईएएस बनने के पीछे उनके पिता का संघर्ष और वह सपना है, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखा था। बता दें कि युवा आईएएस अधिकारी प्रियंका ने अपने पिता के सपने को अपना सपना बनाया और आईएएस अधिकारी बन गई। पिता ने बचपन में ही सपना देख लिया था कि उनकी बेटी आईएएस अधिकारी बने। बस फिर क्या था, इस बेटी ने भी पिता के सपने को न केवल अपना सपना बनाया बल्कि आईएएस अधिकारी बनना ही अपना लक्ष्य बना लिया। 2015 में वह आईएएस अधिकारी बनी। अब हिमाचल कैडर की ये आईएएस अधिकारी जिला सिरमौर में अपनी नई जिम्मेदारी निभाएंगी।

विभिन्न पदों पर दे चुकी हैं सेवाएं

बता दें कि जिला सिरमौर की नई डीसी प्रियंका वर्मा इससे पहले एसडीएम कंडाघाट, एसडीएम बिलासपुर, एडीसी सिरमौर, एचपीपीसीएल पर्सनल एंड फाइनांस निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वर्तमान में वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पद पर तैनात थी, जहां से उनका तबादला जिला सिरमौर में किया गया है। चूंकि जिला सिरमौर में नई जिम्मेदारी के साथ वह दूसरी बार सेवाएं देने पहुंच रही है, तो जिलावासियों को भी उनसे खासी उम्मीदें रहेंगी।

कोरोना काल में सिरमौर में दीं महत्वपूर्ण सेवाएं

बता दें कि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उस दौरान आईएएस अधिकारी प्रियंका वर्मा बतौर एडीसी जिला सिरमौर में ही कार्यरत थी। तत्कालीन डीसी डाॅ. आरके परुथी के नेतृत्व में कोरोना वारियर्स के तौर पर प्रियंका वर्मा ने न केवल अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की, बल्कि अंतर्राज्यीय जिला होने के बावजूद तमाम चुनौतियों को पार कर कोरोना पीड़ितों को हरसंभव मदद पहुंचाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी।

विभिन्न राज्यों से शिक्षा ग्रहण करने का मिला मौका

बता दें कि हिमाचल में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी प्रियंका वर्मा के पिता भारतीय राजस्व सेवा में कार्यरत थे। उनकी विभिन्न राज्यों में पोस्टिंग की वजह से प्रियंका वर्मा को कई जगहों पर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, लेकिन सबसे अधिक समय वह गुजरात में रही। लिहाजा स्कूली शिक्षा गुजरात से ही हुई। जालंधर से बीएससी और चेन्नई से एमबीए की शिक्षा ग्रहण की। चूंकि पिता की पोस्टिंग विभिन्न स्थानों पर होती रही, तो विभिन्न राज्यों के स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई करने का मौका मिला।

सिरमौर में ये रहेगी प्राथमिकताएं

पंजाब केसरी से फोन पर बातचीत करते हुए जिला की नवनियुक्त डीसी प्रियंका वर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना उनकी प्राथमिकता रहेंगी। साथ ही जिला की जो समस्याएं है या जो कार्य चले हुए हैं, उनको लेकर वह वर्तमान डीसी से विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि चूंकि वह पहले भी यहां सेवाएं दे चुकी हैं, लिहाजा वह जिला से बखूबी परिचित है। सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए वह प्रयासरत रहेंगी। बुधवार को कार्यभार संभालेंगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here