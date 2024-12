Himachal: बिलासपुर की बेटी ने दिल्ली में जमाई धाक, कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक

दिल्ली में आयोजित डीएवी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2024 में ठाकुर कुश्ती अकादमी चांदपुर की महिला पहलवान कुनिषिका ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है।

झंडूता (जीवन): दिल्ली में आयोजित डीएवी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2024 में ठाकुर कुश्ती अकादमी चांदपुर की महिला पहलवान कुनिषिका ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है।

कोच विवेक ठाकुर ने बताया कि कुनिषिका ने सैमीफाइनल में हरियाणा की पहलवान और फाइनल में झारखंड की महिला पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक हिमाचल प्रदेश की झोली में डाला है। इस उपलब्धि के साथ कुनिषिका ने डीएवी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया है।

इस उपलब्धि के लिए कुनिषिका व परिवार के सभी सदस्यों, रजिंदर सिंह वर्मा, ठाकुर कुश्ती अकादमी के फिजिकल ट्रेनर पवन, अजय ठाकुर, रजिंदर कौर, स्कूल प्रिंसीपल सुरेंद्र चौहान, रवि राणा के साथ समस्त कुश्ती प्रेमियों ने महिला नैशनल पदक विजेता को बधाई प्रेषित की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here