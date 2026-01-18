Kangra: पौंग डैम में मिला लापता युवक का शव, मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

पुलिस थाना डाडासीबा के अंतर्गत पड़ते गांव लंडियाडा के साथ लगते पौंग डैम में रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

डाडासीबा (सुनील): पुलिस थाना डाडासीबा के अंतर्गत पड़ते गांव लंडियाडा के साथ लगते पौंग डैम में रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बुधि सिंह (45) पुत्र साहिब सिंह के रूप में हुई है। बुधि सिंह पिछले कुछ दिनों से लापता थे और परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बुधि सिंह कुछ दिनों से घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने 11 जनवरी को डाडासीबा पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। रविवार सुबह जब स्थानीय ग्रामीणों ने झील के किनारे एक शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों ने कपड़ों और हुलिए के आधार पर मृतक की पहचान बुधि सिंह के रूप में की। इस मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि मृतक बुधि सिंह मछुआरा नहीं था, ऐसे में उसका डैम के किनारे जाना और वहां शव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। यह आत्महत्या है या वह गलती से झील में गिर गया, यह अभी पुलिस के लिए जांच का विषय बना हुआ है। डाडासीबा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेज दिया है। डीएसपी राजकुमार ने कहा कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।