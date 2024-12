Himachal: साइबर ठगों ने 14 माह में लोगों से ठगे इतने करोड़ रुपए, साइबर सैल जारी की एडवाइजरी

हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर तक 14 माह के बीच में साइबर ठगों ने भोले-भाले लोगों से 310 करोड़ रुपए की ठगी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा हैरान कर देने वाला है।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर तक 14 माह के बीच में साइबर ठगों ने भोले-भाले लोगों से 310 करोड़ रुपए की ठगी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। नैशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर नवम्बर, 2024 तक साइबर फ्रॉड में 30,269 हजार करोड़ रुपए ठगे हैं। इस तरह प्रतिदिन करीब 60 हजार करोड़ रुपए की ठगी की जा रही है। एनसीआरपी के अनुसार वर्ष 2024 की पहली तिमाही में साइबर क्राइम की करीब 7.4 लाख शिकायतें मिली हैं। इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डीनेशन सैंटर के मुताबिक आगामी वर्ष भारतीय साइबर ठगी में 1.2 लाख करोड़ रुपए गंवा सकते हैं। यह ठगी ज्यादातर चीन से होती है और फ्रॉड करके वसूली गई रकम को देश से बाहर ले जाया जाता है। आने वाले वर्ष में अवैध लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल बैंक खाते ऑनलाइन वित्तीय घोटालों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान करेंगे, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। इसे लेकर हिमाचल साइबर क्राइम ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे किसी भी स्कैम में न आएं अपितु 1930 पर कॉल करके वे सुरक्षित हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने किया है डाटा सैंटर का शुभारंभ

डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला (आईपीएस) ने कहा कि सबसे बड़ी सुरक्षा इंसान के जागरूक होने की है। साइबर सैल द्वारा लोगों में जागरूकता लाई जा रही है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डाटा सैंटर का शुभारंभ किया है जो 24 घंटे सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करें और संदेह होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। सतर्कता ही बचाव का उत्तम साधन है।

एक करोड़ मोबाइल कनैक्शन काटे, 2.27 लाख हैंडसैट किए ब्लॉक

ट्राई और डॉट ने परेशान करने वाले कॉल करने वालों और धोखेबाजों पर लगाम लगाने के लिए अब तक एक करोड़ से अधिक मोबाइल कनैक्शन काट दिए हैं। साइबर अपराध/वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 2.27 लाख मोबाइल हैंडसैट को ब्लॉक कर दिया गया है।

