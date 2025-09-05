Main Menu

  Chamba: रावी नदी पर बने शीतला पुल के पिल्लर में पड़ी दरारें

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 04:14 PM

मूसलाधार बारिश के कारण चम्बा के नए बस स्टैंड के साथ रावी नदी पर बने शीतला पुल के पिल्लर में हल्की दरारें आ गई हैं।

चम्बा (रणवीर): मूसलाधार बारिश के कारण चम्बा के नए बस स्टैंड के साथ रावी नदी पर बने शीतला पुल के पिल्लर में हल्की दरारें आ गई हैं। हालांकि एनएच प्रशासन ने पुल के पिल्लर में पड़ी दरारों की जांच करके मुरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं बस स्टैंड के साथ एनएच की सड़क धंस गई है। इसके बाद हादसे के अंदेशे के चलते आधी सड़क पर पत्थर रखकर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है।

अब यहां सिंगल लाइन से ही वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए विशेष यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि वाहनों को सजग करने के साथ यातायात को भी सुचारू किया जा सके ताकि कोई हादसा न हो। बीते दिनों बारिश के कारण उफनती रावी की लहरें शीतला पुल के किनारे को छू रही थीं। इसके बाद यहां आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया गया है ताकि जानमाल का नुक्सान न हो सके। अभी यहां प्रोटैक्शन वर्क का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। यहां वाहन चालकों और लोगो से सिर्फ एहतियात बरतने की अपील की गई है। बीते वर्ष यहां सड़क किनारे नगर परिषद के द्वारा लोहे के जाले लगाए गए थे, जोकि अब रावी में बह गए हैं।

 

