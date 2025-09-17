Himachal: डिपुओं में उपभोक्ताओं को 81 रुपए में मिलेगी उड़द की दाल, चना और मलका दाल के भी जान लें नए रेट

सस्ते राशन के डिपुओं में 2 माह बाद उपभोक्ताओं को दालें मिलेंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं निगम द्वारा दालों की टैंडर प्रक्रिया के बाद गोदामों में दालें पहुंचना शुरू हो गई हैं।

शिमला (राजेश): सस्ते राशन के डिपुओं में 2 माह बाद उपभोक्ताओं को दालें मिलेंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं निगम द्वारा दालों की टैंडर प्रक्रिया के बाद गोदामों में दालें पहुंचना शुरू हो गई हैं। वहीं गोदामों से ये दालें डिपुओं तक पहुंचेंगी और उपभोक्ताओं को इस माह दालें उपलब्ध होंगी। बाजारों में दालों के दाम बढ़ने के बाद डिपुओं में मिलने वाली दालों के दामों में भी बढ़ौतरी हुई है, लेकिन बाजारों की दरों से ये डिपुओं सस्ती ही मिलेंगी। डिपुओं में इस माह एपीएल उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 13 रुपए अधिक दाम पर मिलेगी। एपीएल उपभोक्ताओं को यह दाल 81 रुपए में उपलब्ध होगी। वहीं एनएनएफएसए को 76 रुपए और टैक्सपेयर को 101 रुपए में मिलेगी। इस तरह दाल चना के एपीएल उपभोक्ताओं को 11 रुपए अधिक देने होंगे। एपीएल को दाल चना 77, एनएफएसए 72 और टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को 97 रुपए में मिलेगी। इसके मलका दाल एपीएल उपभेाक्ताओं को 71 रुपए में मिलेगी। इससे पहले एपीएल उपभोक्ताओं को 66 रुपए में मिली थी। एनएफएसए को 66 और टैक्सपेयर को 91 रुपए में मिलेगी।

डिपो संचालक बोले-प्रदेशभर में राशन ले चुके उपभोक्ता

डिपो संचालन समिति के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि का कहना है कि अभी तो ये दालें गोदामों में पहुंची हैं और आगामी दिनों में डिपुओं में पहुंचेंगी। लेकिन प्रदेश के अधिकांश डिपुओं में उपभोक्ता राशन उठा चुके हैं, ऐसे में ये दालें डिपुओं में ही पड़ी रहेंगी, जिससे डिपो संचालकों की कमीशन भी खतरे में आएगी। समिति ने विभाग से मांग की है कि अगले माह के लिए दालों सहित अन्य सभी खाद्य पदार्थों के टैंडर समय पर करें, ताकि समय पर राशन मिल सके।

शिमला शहर में डिपुओं में दालों के पहुंचने में हो सकती है देरी

शिमला शहर के डिपुओं में दालों के पहुंचने में देरी हो सकती है। वह इसलिए कि शहर के डिपुओं को शनान स्थित निगम के गोदाम से राशन पहुंचता है, लेकिन शनान स्थित निगम के गोदाम को जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त व खराब है। ऐसे में ट्रक गोदामों तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब तक मार्ग ठीक नहीं होता तब तक गोदामों तक ट्रक नहीं पहुंचेगे और शहर के उपभोक्ताओं को दालों को मिलने में देरी हो सकती है। गोदाम कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार मार्ग खस्ताहाल होने से दालों के ट्रक गोदामों तक पहुंचना मुश्किल हो गए हैं।