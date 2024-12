HImachal: गृह मंत्री अमित शाह को मंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं : प्रतिभा सिंह

गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से संसद में संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उसके बाद से उन्हें मंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

शिमला (राक्टा): गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से संसद में संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर का अपमान किया है, उसके बाद से उन्हें मंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे में गृह मंत्री को तत्काल देश से माफी मांगते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वीरवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान रचयिता डाॅ. भीमराव अंबेडकर की विरोधी है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संसद के बाहर धक्का मुक्की की गई और संसद के अंदर जाने से रोका गया, वह सरेआम लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। कांग्रेस इस कृत्य की कड़ी निंदा करती है। साथ ही प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहा है कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह डाॅ. आंबेडकर पर अमित शाह की अपमान जनक वाणी का समर्थन करते है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहत देश के संविधान को कमजोर करने व अपने हित में बदलने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा कर देश को गुमराह नहीं कर सकती। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर लोकतंत्र को कमजोर करने व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाडऩे का प्रयास कर रही है।

