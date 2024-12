Kullu: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री से की ये मांग

जिला मुख्यालय कुल्लू में कांग्रेस पदाधिकारियों और सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ रैली निकाली और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की।

कुल्लू (गौरीशंकर): जिला मुख्यालय कुल्लू में कांग्रेस पदाधिकारियों और सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ रैली निकाली और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की। निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सेस राम आजाद के नेतृत्व में मंगलवार को ढालपुर प्रदर्शनी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष सेस राम आजाद ने कहा कि संसद में गृह मंत्री ने संविधान निर्माता डाॅ. भीम राव अम्बेदकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसके बाद अपनी इस गलती को छुपाने के लिए विपक्ष नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है जबकि अमित शाह की टिप्पणी से साफ हो गया है कि कौन डाॅ. अम्बेदकर का विरोधी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह की इस गलती पर पर्दा डालने के लिए प्रदर्शन किए और कांग्रेस पर संविधान को तोड़ने का आराेप लगाया जो पूरी तरह से निराधार है जबकि असलियत यह है कि भाजपा ने पिछले 2 कार्यकाल में संविधान को तोड़ने-मरोड़ने का काम किया है, जिसमें गरीब व दलितों के हितों के लिए बनाए गए कानून में संशोधन कर उनके अधिकारों का हनन किया है।

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों संसद में संविधान निर्माता पर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अमित शाह और भाजपा ने कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है। डाॅ. अम्बेदकर के कद और भारत के नागरिकों से उन्हें मिलने वाले सम्मान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अमित शाह की टिप्पणी ने लाखों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इस गलती के लिए अमित शाह को गृह मंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन्हें डाॅ. भीमराव बाबा साहेब अम्बेदकर के खिलाफ टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दें।

इस मौके पर निवर्तमान जिला महामंत्री टीसी महंत ने भी केंद्र सरकार को इस मसले को लेकर घेरा। प्रदर्शन में मनाली ब्लॉक के निवर्तमान अध्यक्ष हरि चंद शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, संजय गुप्ता, बुद्धि सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

