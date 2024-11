Mandi: आदर्श सौर गांव के चयन के लिए मंडी में शुरू होगी प्रतिस्पर्धा, 1 करोड़ की मिलेगी मदद

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिला मंडी में 2000 से अधिक की आबादी वाला एक गांव आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।

मंडी (ब्यूरो): प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिला मंडी में 2000 से अधिक की आबादी वाला एक गांव आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी डीसी एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सफल क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने दी। इन्होंने बताया कि सौर गांव का चयन करने के लिए गांवों की एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी और इसके लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है।

इन गांवों में करवाई जाएगी प्रतिस्पर्धा

जिले में गरोड़ू, भौर, कनैड, डुगराईं, धारंडा, खिलड़ा, सलापड़, जरोल, महादेव, नेर, कुम्मी, बेहना, सयोग, पंडोह और नगवाईं गांवों की आबादी 2000 से ज्यादा है, उनमें ये प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी। जिला स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक सोमवार को डीसी कार्यालय में आयोजित की गई। परियोजना अधिकारी हिम ऊर्जा एवं डीएलसीसी के सदस्य सचिव कपिल कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा हिम ऊर्जा को योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नोडल एजैंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। बैठक में एडीसी रोहित राठौर व अधीक्षण अभियंता अरुण शर्मा विद्युत बोर्ड उपस्थित रहे।

ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन

आदर्श सौर गांव में सामुदायिक सौर संयंत्र की स्थापना, रूफटॉप प्लांट, सोलर पंपिंग सिस्टम, घरों में सोलर लाइट व गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। डीसी ने बताया कि लोग स्वयं पीएम सूर्य घर के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत घर की रूफटॉप से उत्पादित बिजली मुफ्त होगी, जिसका उपयोग उपभोक्ता अपने विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकेंगे। सोलर रूफटॉप संयंत्र से उत्पादित विद्युत का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाएगी।

3675.05 किलोवाट क्षमता के आए 478 आवेदन

डीसी ने योजना की कार्यान्वयन एजैंसी एचपीएसईबीएल के अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए इसका गांव स्तर पर व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में 3675.05 किलोवाट क्षमता के 478 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here