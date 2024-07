Chamba News: पुलिस लाइन बारगाह के पास एचआरटीसी बस की ट्राले से टक्कर, बड़ा हादसा टला

Edited By Vijay, Updated: 23 Jul, 2024 10:45 AM

चम्बा (रणवीर): चम्बा शहर के साथ पुलिस लाइन बारगाह के पास मंगलवार सुबह एचआरटीसी बस और सरिये से लदे ट्राले में जोरदार भिंड़त हो गई, जिससे बस को काफी नुक्सान हुआ। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि इस दौरान चालक समेत अन्य यात्री सुरक्षित रहे। बताया जा रहा है कि सरिये से लदा ट्राला करियां की तरफ जा रहा था। इस दौरान बारगाह के पास खराब हो गया। बस की टक्कर के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए।



मार्ग तंग होने के कारण यहां अक्सर वाहन दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। पहले भी यहां कई बार मालवाहक वाहन खराब हो चुके हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही समेत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर, एसपी चम्बा अभिषेक यादव ने बताया कि हादसे के बारे में जांच की जा रही है।

