Himachal: सीएम सुक्खू ने धर्मशाला के दाड़ी में साधा निशाना, बोले-भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए उठाए गलत कदम

भाजपा ने चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गलत फैसले लिए हैं। यह बात वीरवार को धर्मशाला के दाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही।

धर्मशाला (जिनेश): भाजपा ने चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गलत फैसले लिए हैं। यह बात वीरवार को धर्मशाला के दाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावों से पहले 1800 शैक्षणिक संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि न ही पूर्व की सरकार ने कोई नोटिफिकेशन की न ही बजट का कोई प्रावधान। केवल राजनीतिक फायदा चुनावों में उठाने के लिए संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार संसाधनों को जुटा रही है तथा उसके बाद नियुक्तियां करके स्कूलों को खोल रही है।

डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के लोगों को ठगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को लोगों को ठगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को मिलने वाले ऋण की सीमा को केंद्र ने कम कर दिया। साथ ही एनपीएस में हिमाचल के अंशदान को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तब तक कर्मचारियों को ओपीएस मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ किए वायदों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस को राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। भाजपा की केंद्र की सरकार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस फिर से 40 सीटों पर प्रदेश में सत्तासीन है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में जो भी चुनौती प्रदेश सरकार के सामने आई, उसका डटकर मुकाबला किया गया है। उन्होंने कहा जब प्रदेश की सत्ता कांग्रेस सरकार ने ली तब प्रदेश का खजाना खाली था। 75 हजार करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश पर पुरानी सरकार ने जनता को दिया है।

भाजपा ने सत्ता में रहे हुए किए सिर्फ 2 ही काम

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 ही काम किए थे। उन्होंने कहा कि गरीब को ओर गरीब और अमीर को ओर अमीर बनाने का काम भाजपा ने किया। वहीं प्रदेश के युवाओं के लिए न के बराबर रोजगार के अवसर दिए। भाजपा ने प्रदेश में बरोजगारी को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के दौरान प्रदेश में नौकरियां बिकी हैं। पुलिस भर्ती के पेपर भाजपा सरकार के दौरान लीक किए गए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलावाड़ किया गया। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here