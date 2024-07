Himachal: सीएम सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार, भाजपा नेताओं ने लिया आड़े हाथ

Edited By Vijay, Updated: 27 Jul, 2024 11:04 AM

नई दिल्ली में नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काऊंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं।

शिमला (कुलदीप): नई दिल्ली में नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काऊंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि केंद्रीय बजट से नाराज इंडिया गठबंधन शासित राज्यों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया है।



वहीं मुख्यमंत्री के इस बैठक में शामिल नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को सदा अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी है, मगर कांग्रेस ने सदा ही अपनी ओछी राजनीति को प्राथमिकता देते हुए हिमाचल के हितों को ताक पर रखा है। मुख्यमंत्री का नीति आयोग की बैठक में न जाने का निर्णय न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि अति निंदनीय भी है। राजनीति से प्रेरित मुख्यमंत्री का यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ सीधा खिलवाड़ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि किसी भी मुख्यमंत्री के पास अपनी सरकार का पक्ष रखने का नीति आयोग की बैठक बेहतर मंच होता है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं।



उधर, मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की संभावना जरूर है, साथ ही वह सत्ता-संगठन से जुड़े विषयों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर सकते हैं। इस समय सरकार में एक मंत्री पद खाली है, जिसे पार्टी आलाकमान की सहमति के बाद ही भरा जाएगा। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की अटकलें भी हैं, लेकिन इन सभी विषयों पर पार्टी आलाकमान को निर्णय लेना है। प्रदेश में कई निगमों-बोर्डों में अभी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने को लेकर कभी भी निर्णय लिया जा सकता है।

