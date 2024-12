Mandi: 3 दिसम्बर को 750 मीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन करेंगे सीएम सुक्खू, पर्यटन को मिलेगी नई दिशा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिसम्बर को मंडी जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पंडोह के समीप कैंची मोड़ से...

मंडी (रजनीश): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिसम्बर को मंडी जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पंडोह के समीप कैंची मोड़ से बगलामुखी माता मंदिर बाखली तक निर्मित 750 मीटर लंबे रज्जू मार्ग का उद्घाटन करेंगे। इस अत्याधुनिक रज्जू मार्ग का निर्माण हिमाचल प्रदेश रोपवे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। यह रज्जू मार्ग न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी, बल्कि यह क्षेत्र में पर्यटन को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। इससे पर्यटकों को माता बगलामुखी के दर्शन में सुविधा होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

नेचर पार्क में करेंगे जनसभा

रज्जू मार्ग के उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री बगलामुखी माता मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना करेंगे। यह मंदिर प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बाखली के नेचर पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में जनता को जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वे मंडी जिले के लिए कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here