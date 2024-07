Shimla: सीएम सुक्खू ने किया 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज, बोले-प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाना है लक्ष्य

Edited By Vijay, Updated: 30 Jul, 2024 05:00 PM

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरूआत की। उन्होंने अपने सरकार आवास ओकओवर में बान का पौधा रोपकर वन विभाग के पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस वर्ष प्रदेश में 9000 हैक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी शुरू की, जिसमें वन रक्षक स्तर पर दो और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन विकास निगम और वन अधिकारियों को रैखिक परियोजनाओं के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने की शक्तियां सौंपने की घोषणा की।



ई-फॉरैस्ट सॉफ्टवेयर की बीटा टैस्टिंग का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने वन विभाग ई-फॉरैस्ट सॉफ्टवेयर की बीटा टैस्टिंग का भी शुभारंभ किया, जो विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने फलदार पौधों के रोपण को 30 से बढ़ाकर 60 फीसदी करने की बात की, जिससे आगामी दस वर्षों में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष वन विभाग ने 15000 क्षतिग्रस्त पेड़ों को प्रसंस्कृत कर राज्य सरकार की रॉयल्टी आय को दोगुना किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में ऊना में 32 मैगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और हरित हाईड्रोजन उत्पादन के लिए ऑयल इंडिया कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन की जानकारी दी। उन्होंने वन महोत्सव में भाग लेने वाले मंत्रियों और विधायकों के साथ वर्चुअल बातचीत भी की।



राज्य चयन आयोग घोषित करेगा 21 पोस्ट कोड के परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की स्वीकृति दी है, जिसमें फॉरेंसिक्स सेवाएं विभाग में लैब असिस्टैंट, भू-रिकॉर्ड विभाग में असिस्टैंट कम्प्यूटर प्रोग्रामर, तकनीकी शिक्षा में होस्टल अधीक्षक, खाद्य आपूर्ति विभाग में इंस्पैक्टर, मत्स्य विभाग में मत्स्य अधिकारी और अन्य कई विभागों के पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के उपरांत प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30 हजार पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20 हजार नौकरियां ही सृजित की हैं।

विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए शिक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों का समग्र एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन प्रार्थना सभा आयोजित का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सभी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया गया है। इस प्रकार की गतिविधियों से युवा पीढ़ी में एकता और देशभक्ति की भावना जागृत होगी। इससे विद्यार्थी भविष्य में राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं और शिक्षा प्रणाली में इन निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

