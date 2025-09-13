Main Menu

हिमाचल में हाहाकार! बिलासपुर में फटा बादल, कई गाड़ियां मलबे में दबीं...

cloud burst in bilaspur many vehicles buried under debris

हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिलासपुर जिले के नम्होल गांव में शनिवार सुबह बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से आए मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। गुतराहन गांव के किसान कश्मीर...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिलासपुर जिले के नम्होल गांव में शनिवार सुबह बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से आए मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। गुतराहन गांव के किसान कश्मीर सिंह के खेतों में लगी फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गईं। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक राहत की बात है।

पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण घुमारवीं में सीर खड्ड का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जो इस बरसात में अब तक का सबसे ज्यादा है। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

राज्य भर में हो रहे भूस्खलन के कारण सैकड़ों सड़कें बंद हैं, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। इसके अलावा, बिजली के ट्रांसफार्मर और पानी की आपूर्ति योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली और पानी की समस्या हो गई है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला ने 19 सितंबर तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया है। लोगों को सतर्क रहने और बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, ताकि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जा सके। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को धैर्य बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।

