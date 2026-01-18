Una: मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजाराें श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन

विश्व विख्यात धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी जी में जनवरी महीने के ज्येष्ठ रविवार को श्रद्धालुओं की काफी चहल-पहल रही। हालांकि कड़ाके की ठंड व खुश्क मौसम होने की वजह से कुछ दिनों से चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की कमी दर्ज की गई है।

चिंतपूर्णी (राकेश): विश्व विख्यात धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी जी में जनवरी महीने के ज्येष्ठ रविवार को श्रद्धालुओं की काफी चहल-पहल रही। हालांकि कड़ाके की ठंड व खुश्क मौसम होने की वजह से कुछ दिनों से चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की कमी दर्ज की गई है। पंजाब व अन्य राज्यों में लगातार घना कोहरा व ठंड होने के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, जिसके चलते माता चिंतपूर्णी के दरबार में भी श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है।

पिछले रविवार व मकर संक्रांति दिवस होने पर भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई थी। लगातार श्रद्धालुओं की कमी के चलते स्थानीय व्यापारी वर्ग, छोटे दुकानदारों के कारोबार प्रभावित हुआ है। आज ज्येष्ठ रविवार छुट्टी होने के कारण बाबा श्री माई सदन से लेकर मंदिर परिसर तक श्रद्धालुओं की काफी रौनक रही। ठंड होने की वजह से महिला बुजुर्ग, बच्चों में मां चिंतपूर्णी के प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव में कोई कमी नहीं आई जिसके चलते के श्रद्धालु मां चिंतपूर्णी के दरबार में दंडवत करते हुए आशीर्वाद लेने पहुंचे।

पंजाब के लुधियाना, भटिंडा, मोगा से आए श्रद्धालु अमनप्रीत, विवेक भारद्वाज, कुलविंदर, रमनजीत कौर, दिलबाग राणा आदि श्रद्धालुओं ने बताया कि वह हर रविवार को मां चिंतपूर्णी के दर्शनों को दरबार में पहुंचते हैं और उनके परिवार पर माता की असीम कृपा है। उन्होंने बताया कि पंजाब में ठंड होने के कारण भी हम मां के प्रति अपनी श्रद्धा, भाव ब उनके प्रति आस्था को नहीं छोड़ सकते। श्रद्धालुओं की डबल लाइन मंदिर परिसर के मुख्य बाजार तक रही और श्रद्धालुओं द्वारा मां के जयकारे लगाकर मां की पावन पिंडी के दर्शनों को डबल लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मां के चरणों में नतमस्तक होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया।

मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं को सुविधा हेतु व्यापक इंतजाम किए गए। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मचारी होमगार्ड ब एक्स सर्विसमैन पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त दिखे। मंदिर प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है। सुगम दर्शन प्रणाली के तहत काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस प्रणाली को अपनाते हुए लिफ्ट मार्ग से मां की पवित्र पिंडी के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त किया। इस संबंध में मंदिर अधिकारी अजय मड़ियाल ने बताया कि बदलते खुश्क ठंडे मौसम के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए हमेशा धरातल पर कार्य कर रहा है।