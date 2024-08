Mandi: ट्राला पलटने और मलबा गिरने से 13 घंटे बंद रहा चंडीगढ़-मनाली हाईवे, लोगों ने डर के साए में गुजारी रात

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2024 11:09 AM

पंडोह (विशाल): चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे एक बार फिर से रात भर यातायात के लिए बंद रहा। इस बार हाईवे एक नहीं बल्कि 2 स्थानों पर बंद हो गया था। करीब 13 घंटों के बाद इसे एकतरफा यातायात के लिए बहाल किया जा सका है। पहला घटनाक्रम पंडोह के औट के बीच आने वाले खोतीनाला के पास घटित हुआ। यहां एक भारी-भरकम मशीनरी को लेकर जा रहा बड़ा ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। इस कारण हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर छोटे वाहनों की आवाजाही को रात को ही सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन बड़े वाहन रात को यहीं पर फंस रहे। सुबह बड़ी मशीनें मौके पर आने के बाद ट्राले को एक तरफ हटाया गया, जिसके बाद यहां हाईवे बड़े वाहनों के लिए एकतरफा यातायात के लिए बहाल हो पाया है।

वहीं रात 11 बजे मंडी से पंडोह के बीच 9 मील के पास हुआ। यहां पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। बता दें कि इससे पिछली रात को भी यहां भारी लैंडस्लाइड होने से हाईवे रात भर बंद रहा था और इसकी चपेट में एक ट्रक और जीप भी आ गए थे। इस बार कोई वाहन तो इसकी चपेट में नहीं आया लेकिन सुबह मशीनें काम पर लगने के बाद मलबा हटाया गया और तब जाकर 9 बजे के करीब इसे भी यातायात के लिए बहाल किया जा सका।

हाईवे के बंद होने की सूचना मिलने के बाद मंडी जिला पुलिस ने यातायात को मंडी और औट के पास ही रोकना शुरू कर दिया था, लेकिन जो वाहन पहले से आगे चले गए थे उनमें सवार लोगों को डर के साए में रात गुजारनी पड़ी। रात भर बारिश भी होती रही जिसके कारण डर का माहौल अधिक देखने को मिला। कुछ छोटे वाहनों ने वैकल्पिक मार्गों से भी अपनी यात्रा की।

