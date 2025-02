Kangra: आल्टो गाड़ी में हो रही थी लकड़ी की तस्करी, खैर के 11 मौछों सहित 2 वनकाटू काबू

वन विभाग ज्वालाजी की टीम ने एक आल्टो गाड़ी में खैर की लकड़ी की तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है। इस दौरान गाड़ी से खैर के 11 मौछे बरामद हुए हैं।

ज्वालामुखी (नितेश): वन विभाग ज्वालाजी की टीम ने एक आल्टो गाड़ी में खैर की लकड़ी की तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है। इस दौरान गाड़ी से खैर के 11 मौछे बरामद हुए हैं। विभाग की टीम ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है, उनकी पहचान डिंपल कुमार और सुनील कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में वन विभाग द्वारा स्थानीय थाने में भी मामला दर्ज करवाया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी आरपी जसवाल ने की है।

जानकारी अनुसार वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वनकाटू अवैध रूप से खैर के मौछे गाड़ी में लोड कर ले जा रहे हैं। घटना ज्वालामुखी मंदिर के साथ लगते क्षेत्र भैरव मंदिर रोड की है। इस दौरान टीम ने त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए वनकाटुओं को धर-दबोचा। मौके पर छानबीन के दौरान गाड़ी में रखे खैर के 11 मौछों के कागजात आदि के बारे में जब वन विभाग की टीम द्वारा उनसे पूछा गया तो वे इस संबंध में कोई भी जवाब देने में असमर्थ रहे।

इसी बीच वन विभाग की टीम द्वारा स्थानीय थाने में भी इसकी सूचना दी गई। थाना प्रभारी विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने मौके पर आकर खैर के मौछों समेत गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरओ वन विभाग इशानी ने बताया कि वन विभाग की पूरी टीम ऐसे कामों में लगे हुए लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। यही कारण है कि देर रात यहां से खैर की लकड़ी के 11 मौछों समेत 2 लोगों को उनकी गाड़ी सहित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि वनकाटू किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।

