Sirmaur: स्कूली छात्र की संदिग्ध मौत मामले में स्कूल प्रबंधन व अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज

पांवटा साहिब (संजय): सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में एक निजी स्कूल में 12 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन व अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते बुधवार को 12 वर्षीय राघव पुत्र सुरजीत सिंह निवासी कोलर पांवटा साहिब के एक निजी स्कूल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था।

बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद स्कूल के अध्यापकों द्वारा बच्चे को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजन अस्पताल में पहुंचे थे तथा हंगामा किया था।

शुक्रवार को मृतक छात्र के पिता सुरजीत सिंह पुलिस थाना पांवटा साहिब पहुंचे तथा स्कूल प्रबंधन व निजी अस्पताल के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दी। सुरजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि अध्यापकों ने बच्चे को पनिशमैंट देकर जानबुझकर अधिक दौड़ाया, जिस कारण बच्चे की मौत हुई है। पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। उधर, एएसपी अदिति सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन व निजी अस्पताल के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

