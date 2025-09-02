Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: गोल्ड लोन चुकाने के बाद शख्स काे थमा दी नकली ज्वैलरी, फाइनांस कंपनी के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज

Una: गोल्ड लोन चुकाने के बाद शख्स काे थमा दी नकली ज्वैलरी, फाइनांस कंपनी के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 02 Sep, 2025 04:58 PM

case filed against 3 employees of a finance company for returning fake jewellery

अम्ब में स्थित एक फाइनांस कम्पनी शाखा के कर्मचारियों द्वारा सोने के आभूषण बदलकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना अम्ब में शिकायतकर्त्ता अनूप कुमार पांडेय पुत्र लक्ष्मी शंकर केदारनाथ पांडेय निवासी हाऊस नंबर-5, प्रताप नगर अम्ब की शिकायत...

अम्ब (अश्विनी): अम्ब में स्थित एक फाइनांस कम्पनी शाखा के कर्मचारियों द्वारा सोने के आभूषण बदलकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना अम्ब में शिकायतकर्त्ता अनूप कुमार पांडेय पुत्र लक्ष्मी शंकर केदारनाथ पांडेय निवासी हाऊस नंबर-5, प्रताप नगर अम्ब की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्त्ता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 11 अगस्त, 2022 को फाइनांस कम्पनी से 96,613 रुपए का गोल्ड लोन लिया था, जिसके लिए अपनी व पत्नी की कुल 29.500 ग्राम 22 कैरेट सोने की ज्वैलरी गिरवी रखी थी। बाद में लोन राशि बढ़ाकर 1,19,500 रुपए कर दी गई। 

अनूप कुमार ने बताया कि 14 जुलाई, 2025 को पूरा लोन चुकाने के बाद जब वह आभूषण लेने पहुंचे तो शाखा प्रबंधक व एरिया मैनेजर ने टालमटोल करते हुए उन्हें अन्य आभूषण थमा दिए। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो कर्मचारियों ने उन्हें लगातार शाखा के चक्कर कटवाए और मानसिक रूप से परेशान किया। शिकायतकर्त्ता के अनुसार लौटाई गई ज्वैलरी में उनके मूल आभूषण नहीं थे बल्कि नकली व अन्य आभूषण दिए गए।

यहां तक कि एक पुरुष अंगूठी के बदले महिला अंगूठी और असली सोने की चेन के बदले अन्य चेन दी गई। आभूषणों की जांच करवाने पर यह भी सामने आया कि लौटाई गई ज्वैलरी सोने की न होकर नकली धातु की बनी हुई थी। इस प्रकार लगभग 2,80,102 रुपए का नुक्सान हुआ है। आरोप है कि शाखा प्रबंधक, एरिया मैनेजर व एक अन्य कर्मचारी ने सुनियोजित साजिश के तहत मूल आभूषण हड़प लिए और नकली आभूषण देकर धोखाधड़ी की।

शिकायतकर्त्ता ने बताया कि जब उन्होंने आपत्ति जताई तो एरिया मैनेजर ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जहां शिकायत करनी है कर लो, तुम्हें यही आभूषण वापस मिलेंगे, हम यहीं के रहने वाले हैं, तुम बाहरी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थाना प्रभारी अम्ब अनिल उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर बनती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!