Himachal: लिफ्ट मांगी ताे ड्राइवर ने कार में बिठा ली महिला, फिर रास्ते में कर डाली हैवानियत की हदें पार

बिलासपुर (बंशीधर): हिमाचल प्रदेश के बिलसापुर जिला में एक महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। महिला से दुराचार की वारदात उस समय हुई, जब उसने एक कार में लिफ्ट ली। पुलिस थाना झंडूता के तहत पेश आए इस मामले में पुलिस ने आराेपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने झंडूता पुलिस थाना में दी अपनी शिकायत में बताया कि गत 20 सितम्बर को वह अपने निजी काम से पटवार घर गई थी। इसके बाद वह बिलासपुर जा रही थी तो रास्ते में उसने एक कार में लिफ्ट ली। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब कार कोहिना के पास पहुंची तो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और इसके बाद जबरदस्ती उससे दुराचार किया।

पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।