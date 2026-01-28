Main Menu

  • Chamba: चंडीगढ़ से घर लौट रहे मां-बेटे के साथ हुआ हादसा, हाईवे पर माेड़ काटते ही खाई में जा गिरी कार

Edited By Vijay, Updated: 28 Jan, 2026 05:03 PM

car accident on nh

पठानकोट-चम्बा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कटोरी बंगला स्थित लखदाता मंदिर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी।

तुनुहट्टी (संजय): पठानकोट-चम्बा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कटोरी बंगला स्थित लखदाता मंदिर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कार सवार मां-बेटे को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वे बाल-बाल बच गए, हालांकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसा, बाथरी के रहने वाले मां और बेटा बुधवार सुबह अपनी निजी कार में चंडीगढ़ से बाथरी की ओर आ रहे थे। सुबह करीब 10:30 बजे जैसे ही वे जिले की सीमा पर स्थित कटोरी बंगला के लखदाता मंदिर के पास पहुंचे ताे वहां एक तीखे मोड़ पर चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया। नियंत्रण बिगड़ते ही कार सड़क से फिसलकर सीधे नीचे खाई में जा गिरी।

हादसे के वक्त कार गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए खाई में उतरी कार से मां और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद दोनों सुरक्षित थे।

हादसे के बाद दोनों कुछ देर तक घटनास्थल पर ही रुके रहे। बाद में, उनके परिजन वहां पहुंचे और मां-बेटा दूसरे वाहन में सवार होकर अपने गंतव्य बाथरी के लिए रवाना हो गए। वहीं पुलिस और प्रशासन ने लाेगाें से पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है।

