Kangra: प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम : यादविंद्र गोमा

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को उचित सम्मान प्रदान....

देहरा (राजीव शर्मा): प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को उचित सम्मान प्रदान करने के साथ-साथ खेलों तथा खिलाड़ियों के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। यह बात युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने ढलियारा महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामैंट के शुभारंभ के अवसर पर कही। इस मौके पर विधायक देहरा कमलेश ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 22 महाविद्यालयों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री ने कार्यक्रम के लिए 51 हजार देने की घोषणा की।



प्रदेश में खोले जाएंगे 3 इंडोर स्टेडियम

यादविंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व प्रदेश के इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ओलिंपिक, शीतकालीन ओलिंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए, सिल्वर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार राज्य से बाहर खेलने वाले खिलाड़ियों को एसी 3 टायर ट्रेन और एयरलाइन की सुविधा भी देती है। इसके अलावा पाठशालाओं में हाने वाली प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की डाइट मनी को 250 से बढ़ाकर कर 400 रुपए किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में 3 इंडोर स्टेडियम खोले जाएंगे, जिसमें एक देहरा विधानसभा में बनाया जा रहा है।



प्रतियोगिता में भाग लेना बड़ी बात, हार-जीत की न सोचें: कमलेश ठाकुर

विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही बड़ी बात होती है और बच्चे जीत या हार से निराश न होकर यहां से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि ढलियारा मैदान की मुरम्मत, स्पोर्ट्स स्टोर रूम, बाऊंड्री वॉल और महाविद्यालय में स्टेज के निर्माण के लिए खेल मंत्री ने उनके आग्रह पर 15 लाख रुपए की पहली किस्त देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी भविष्य में जितने भी पैसे इन कामों में लगेंगे उसके लिए अगले बजट में प्रावधान कर दिया जाएगा।

ये रहे मौके पर उपस्थित

इस दौरान महाविद्यालय की प्रधानाचार्या अंजू चौहान ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा, एसएचओ देहरा संदीप पठानिया, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेश वालिया, कार्यकारी अभियंता जल शक्ति विभाग अनीश ठाकुर, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, पुष्पेंद्र, इंद्रजीत सहित महाविद्यालय के अध्यापक, विद्यार्थी और प्रतिभागी खिलाड़ी उपस्थित रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here