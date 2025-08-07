Himachal: उतराई पर फेल हुई ब्रेक! HRTC की बस पहाड़ी से टकराई, बाल-बाल बचे यात्री

हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस वीरवार काे एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई। जानकारी के अनुसार यह बस सरकाघाट डिपो से संबंधित थी और मंडप से वाया हुकल हाेते हुए सरकाघाट की ओर जा रही थी।

सरकाघाट (महाजन): हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस वीरवार काे एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई। जानकारी के अनुसार यह बस सरकाघाट डिपो से संबंधित थी और मंडप से वाया हुकल हाेते हुए सरकाघाट की ओर जा रही थी। चालक के अनुसार रास्ते में ब्रांग की उतराई पर अचानक बस की प्रैशर ब्रेक फेल हो गई। उस समय बस में लगभग 20 यात्री सवार थे।

चालक ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांपते हुए बस को सड़क किनारे पहाड़ी से सटा दिया, जिससे बस की रुक गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस दौरान बस को हल्का नुक्सान जरूर हुआ, लेकिन किसी भी यात्री काे कोई चोट नहीं आई।

घटना की जानकारी मिलते ही चालक ने तुरंत क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) मेहर चंद को सूचित किया। आरएम ने तत्काल रिकवरी वैन और मैकेनिकों की टीम मौके पर भेजी। टीम ने एक घंटे के भीतर ब्रेक सिस्टम की मुरम्मत की और बस को सुरक्षित सरकाघाट पहुंचा दिया गया।

हालांकि, घटना के बाद जब निगम प्रबंधन ने बस का निरीक्षण करवाया तो ब्रेक सिस्टम सामान्य स्थिति में पाया गया। इस पर आरएम मेहर चंद ने प्राथमिक जांच के आधार पर इसे चालक की लापरवाही करार दिया है। उनका कहना है कि यदि ब्रेक में कोई तकनीकी खराबी होती तो वह निरीक्षण में सामने आती, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया।