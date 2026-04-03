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Himachal: ऊना में दुखद हादसा, दोस्तों की आंखों के सामने गोबिंद सागर झील में समाया पंजाब का युवक

Edited By Vijay, Updated: 03 Apr, 2026 09:31 PM

boy of punjab drown in gobind sagar lake

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। उपमंडल बंगाणा के तहत मंदली में गोबिंद सागर झील के घाट पर शुक्रवार शाम एक 25 वर्षीय युवक डूब गया। लापता युवक की पहचान आकाशदीप निवासी गांव कका गढ़ियाला, जिला तरनतारन (पंजाब) के रूप में हुई...

ऊना/बंगाणा (शर्मा): हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। उपमंडल बंगाणा के तहत मंदली में गोबिंद सागर झील के घाट पर शुक्रवार शाम एक 25 वर्षीय युवक डूब गया। लापता युवक की पहचान आकाशदीप निवासी गांव कका गढ़ियाला, जिला तरनतारन (पंजाब) के रूप में हुई है। वह बाबा बालक नाथ मंदिर (शाहतलाई) दर्शनों के लिए जा रहा था। हादसे के बाद से युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

हाथ-पैर धोते समय बिगड़ा संतुलन
प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम आकाशदीप अपने साथियों के साथ शाहतलाई जा रहा था। सफर के दौरान वे मंदली के पास गोबिंद सागर झील के किनारे रुके। आकाशदीप जैसे ही झील के किनारे हाथ-पैर धोने लगा, अचानक उसका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी में जा गिरा।

लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे
युवक को डूबता देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते वह गहरे पानी में ओझल हो गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। बंगाणा थाना प्रभारी रोहित चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से रैस्क्यू ऑप्रेशन शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण आकाशदीप का कोई पता नहीं चल सका।

अब बीबीएमबी के गोताखोर करेंगे तलाश
बंगाणा पुलिस थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि तरनतारन के युवक को झील में तलाशने के प्रयास लगातार जारी हैं। अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। झील की गहराई को देखते हुए बीबीएमबी  नंगल से पेशेवर गोताखोरों की टीम बुलाई गई है। शनिवार सुबह गोताखोरों की मदद से झील में सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा।

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