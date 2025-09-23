Himachal: टोल प्लाजा पर पुलिस के हत्थे चढ़े नशा तस्कर, कुल्लू का युवक और मंडी की युवती चिट्टे के साथ गिरफ्तार

जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घुमारवीं पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है।

घुमारवीं (राकेश): जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घुमारवीं पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने बलोह टोल प्लाजा पर कार सवार एक युवक और युवती के कब्जे से 14.90 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार घुमारवीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मध्यरात्रि करीब 2.00 बजे बलोह टोल प्लाजा पर नाका लगाया हुआ था। इस दाैरान एक कार को शक के आधार पर रोका गया और तलाशी के दौरान कुल्लू के युवक और मंडी की युवती से चिट्टे की खेप बरामद की गई।

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ घुमारवीं थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि तस्करी के इस नैटवर्क तक पहुंच बनाई जा सके। मामले की पुष्टि डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने की है।