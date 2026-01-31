Himachal: रूस-यूक्रेन वाली भाषा में आई ई-मेल, डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप

प्रदेश उच्च न्यायालय, उपायुक्त कार्यालय मंडी व धर्मशाला को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आने के बाद अब उपायुक्त (डीसी) कार्यालय बिलासपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

बिलासपुर (बंशीधर): प्रदेश उच्च न्यायालय, उपायुक्त कार्यालय मंडी व धर्मशाला को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आने के बाद अब उपायुक्त (डीसी) कार्यालय बिलासपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरी ई-मेल मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वायड) व डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे उपायुक्त कार्यालय परिसर की सघन तलाशी ली, लेकिन किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। एहतियातन मौके पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और एंबुलेंस भी तैनात की गईं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। जानकारी के अनुसार यह धमकी भरी ई-मेल गत दिवस प्राप्त हुई थी, जो यूक्रेनी और रूसी भाषा में लिखी गई थी। यह मेल एक एक्स, वाई आईडी से भेजी गई बताई जा रही है।

एक साथ 50 लोगों को भेजी गई ई-मेल

चौंकाने वाली बात यह है कि यह ई-मेल एक साथ करीब 50 लोगों को भेजी गई थी जिसमें सरकारी विभाग व कुछ लोगों के नाम भी थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ई-मेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है और साइबर विशेषज्ञों की मदद से इसके स्रोत का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। एडीसी बिलासपुर ओमकांत ठाकुर ने बताया कि मेल को पुलिस को भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं, एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि एहतियात के तौर पर पूरे डीसी कार्यालय की सघन छानबीन की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उन्होंने बताया कि मामले की आगामी जांच की जा रही है।