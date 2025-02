Himachal: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी और बेटी ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में नवाया शीश

धार्मिक शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा व उनकी बेटी टीना ने मां चिंतपूर्णी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

चिंतपूर्णी (राकेश): धार्मिक शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा व उनकी बेटी टीना ने मां चिंतपूर्णी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर पहुंचने पर पुजारी बारीदार सभा के प्रधान रविंदर छिंदा ने उन्हें वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ माता की पूजा-अर्चना करवाई। दर्शन करने के उपरांत सुनीता आहूजा ने बताया कि मां चिंतपूर्णी के दरबार में अपने बेटे यशवर्धन व बेटी टीना के फिल्म जगत में उज्जवल भविष्य लिए मां चिंतपूर्णी के दरबार में हाजिरी लगवाई है।

सुनीता आहूजा ने बताया कि मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने से आध्यात्मिक व मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल, पुजारी बारीदार सभा के प्रधान रविंद्र छिंदा, भूषण कालिया जीवन प्रकाश व अन्य पुजारी मौजूद रहे।

