Kangra: भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने सराहा केंद्रीय बजट, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बताया बड़ा कदम

धर्मशाला: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। खासकर किसानों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, जिससे किसानों को ज्यादा वित्तीय सहयोग मिलेगा। वहीं, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को बजट में शामिल किए जाने से हिमाचल और बिहार के किसानों को सीधा फायदा होगा।

बजट में स्टार्टअप्स और एमएसएमई को मजबूती देने के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए एआईएप को 91 हजार करोड़ से ज्यादा सबमिशन मिले हैं। 10 हजार करोड़ का नया अंशदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सैंटर स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में 10000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में 50000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने और आईआईटीएस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना है। राकेश शर्मा ने कहा कि पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

