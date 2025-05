Himachal: फोटो और सिग्नेचर से खुली पोल, शिमला में JSA एग्जाम देने आया फर्जी कैंडिडेट गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 18 May, 2025 03:34 PM

राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) भर्ती परीक्षा के दौरान शिमला के भराड़ी स्थित एक परीक्षा केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक को दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया।

शिमला (संतोष): राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) भर्ती परीक्षा के दौरान शिमला के भराड़ी स्थित एक परीक्षा केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक को दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। यह घटना परीक्षा के दौरान केंद्र पर सतर्कता से की गई जांच में उजागर हुई।

परीक्षा केंद्र अधीक्षक नितीश कुमार द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार एक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर लगी तस्वीर व हस्ताक्षर केंद्र में उपस्थित व्यक्ति से मेल नहीं खा रहे थे। इस पर तुरंत संबंधित अभ्यर्थी की पहचान की जांच की गई। जांच में पता चला कि परीक्षा दे रहा युवक संदीप कुमार (23) निवासी गांव व डाकघर थुआ, जिला जींद (हरियाणा) का निवासी है और वह अजय कुमार नामक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में बैठा था।

यह पुष्टि होने के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया और सदर थाना शिमला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में संदीप कुमार ने यह स्वीकार किया कि वह जानबूझकर अजय कुमार की जगह परीक्षा देने आया था ताकि अजय को अनुचित लाभ मिल सके।

फिलहाल पुलिस संदीप कुमार से पूछताछ कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल है, साथ ही वास्तविक अभ्यर्थी अजय कुमार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच की जा रही है।

