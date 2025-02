Solan: फिर विषैली हुई बाल्द नदी, बारिश की आड़ में उद्योगों से छोड़ा जहरीला पानी

बद्दी-बरोटीवाला मार्ग पर स्थित बाल्द नदी में एक बार फिर उद्योगों द्वारा जहरीला पानी छोड़ा गया। मंगलवार रात्रि क्षेत्र में थोड़ी-सी बारिश होने पर दूषित पानी छोड़ा गया।

बरोटीवाला (ठाकुर): बद्दी-बरोटीवाला मार्ग पर स्थित बाल्द नदी में एक बार फिर उद्योगों द्वारा जहरीला पानी छोड़ा गया। मंगलवार रात्रि क्षेत्र में थोड़ी-सी बारिश होने पर दूषित पानी छोड़ा गया। इस पानी से इतनी बदबू आ रही थी कि आसपास के लोग परेशान हो गए हैं। पहले यह नदी पवित्र मानी जाती थी। लोग यहां पर नहाते थे, नदी का पानी पिया करते थे और पशुओं को भी इस नदी का पानी पिलाते थे। अब यह नदी सूख गई है। इसमें सिर्फ कोटला से आने वाले नाले का पानी आता है। इस नाले के किनारे कई उद्योग लगे हुए हैं। इनमें से कुछ उद्योग बरसात का फायदा उठाते हैं।

बता दें कि केंदुवाल में करोड़ों की लागत से सीईटीपी प्लांट स्थापित किया है। अधिकांश उद्योग इससे जुड़े हैं लेकिन कुछ उद्योग थोड़े से पैसे बचाने के लिए दूषित पानी नालों में छोड़ देते हैं। हर बार यह मुद्दा उठता है लेकिन इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। न जाने कब इस समस्या से छुटकारा मिलेगा।

ग्रामीणों जोगिंद्र ठाकुर, कुलदीप, निर्मल, नवनीत, गुरमीत, अरुण, सुरेश, सुरिन्दर, राजेश, बिपिन व बलदेव आदि ने विभाग से मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस बारे में बद्दी स्थित विभाग के प्रमुख अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि टीम भेजकर शीघ्र पता लगाया जाएगा कि यह काम किसने किया है। संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा न हो।

