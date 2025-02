Mandi: बड़ा देव कमरुनाग को मिला महाशिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ का निमंत्रण, जल्द करेंगे प्रस्थान

मंडी जिला के ऐतिहासिक महाशिवरात्रि महोत्सव (जातर) के लिए बड़ा देव कमरुनाग को जिला प्रशासन से निमंत्रण (न्यूंदरा) मिल गया है।

गोहर (ख्यालीराम): मंडी जिला के ऐतिहासिक महाशिवरात्रि महोत्सव (जातर) के लिए बड़ा देव कमरुनाग को जिला प्रशासन से निमंत्रण (न्यूंदरा) मिल गया है। मंगलवार को एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट स्वयं कमरूनाग के मूल स्थल धंग्यारा गलू पहुंचे तथा वह देवता के गुर देवी सिंह ठाकुर और कटवाल काहन सिंह ठाकुर को जिला प्रशासन द्वारा भेजा न्यूंदरा (निमंत्रण पत्र) सौंपा। देवता के कटवाल काहन सिंह ठाकुर ने कहा कि देवता को निमंत्रण मिल गया है। निमंत्रण मिलने के बाद बड़ा देव के कारदारों और मंदिर कमेटी ने शिवरात्रि में जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वे कब प्रस्थान करेंगे इसके लिए देवता की कमेटी जल्द निर्णय लेगी।

बड़ा देव कमरुनाग के बिना नहीं हाेता शिवरात्रि मेले का आगाज

बता दें कि सदियों से यह परंपरा रही है कि बड़ा देव कमरुनाग के आगमन के बगैर शिवरात्रि मेले का आगाज नहीं होता है। देवता शिवरात्रि मेले के लिए रवाना होते ही भक्तों की मेहमान नवाजी निपटाएंगे। मंडी महाशिवरात्रि मेला प्रवास के दौरान देवता और उनके देवलुओं की पैदल यात्रा में रात को ठहरने के साथ-साथ सुबह, दोपहर और रात की मेहमान नवाजी की रूपरेखा पहले तैयार कर ली जाती है। एक-दो दिन में देवता कमेटी बैठक कर मंडी शिवरात्रि प्रस्थान का दिन तय करेगी।

मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर

देवताओं को निमंत्रण पत्र समय पर मिल जाने से प्रतीत हो रहा है कि मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन कमर कस चुका है। विधिवत निमंत्रण के बाद शिवरात्रि की तैयारियां हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गई हैं। बाबा भूतनाथ के नैसर्गिक रूपों के शृंगार से अभिभूत मंडी वासियों को अब बड़ा देव कमरुनाग का शिवरात्रि में बेसब्री से इंतजार है। जिला के लोग अपने घर बड़ा देव कमरुनाग को बुलाने के लिए उतावले दिख रहे हैं।

