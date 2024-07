कार्टन पर GST कम करने की अधिसूचना जारी, हिमाचल में सेब कार्टन होंगे इतने सस्ते

Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jul, 2024 04:58 PM

कार्टन पर जीएसटी 6 फीसदी कम होने से हिमाचल में सेब के कार्टन 3 से 5 रुपए तक सस्ते होंगे। इससे बागवानों को लाभ होगा तथा सेब उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी।

शिमला (भूपिन्द्र): कार्टन पर जीएसटी 6 फीसदी कम होने से हिमाचल में सेब के कार्टन 3 से 5 रुपए तक सस्ते होंगे। इससे बागवानों को लाभ होगा तथा सेब उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी। केंद्र ने कार्टन पर जीएसटी कम करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय जीएसटी काऊंसिल ने गत माह कार्टन पर लगने वाले जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र ने अपनी मोहर लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिकी 5000 करोड़ रुपए की है। राज्य में सेब की आर्थिकी से 9 लाख 60 हजार से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन अब सेब उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है।

बागवान व बागवानी संगठन लगातार जहां सरकार पर लागत को कम करने के लिए सबसिडी देने व जीएसटी को कम करने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। इसी कड़ी में बागवान सरकार से सेब की पैकिंग के लिए प्रयोग होने वाले कार्टन व अन्य सामग्री पर जीएसटी को कम करने या इसे समाप्त करने की मांग करते आ रहे हैं। लगातार मांग के बाद अब जीएसटी काऊंसिल की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने अब बागवानों की मांग को सुनते हुए कार्टन पर लगने वाले जीएसटी में 6 फीसदी की कटौती की है। ऐसे में अब 65 से 70 रुपए में मिलने वाला कार्टन अब करीब 60 से 65 रुपए में मिलेगा।

