Himachal: अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले-डॉ. आंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी है कांग्रेस

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव आबेंडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी तो अटल के अनुरोध पर उस सरकार ने बाबा-साहेब को भारत रत्न देकर उनका सच्चा सम्मान किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्थान थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार अपने विचारों और कार्यों से देश को एक नई दिशा दी वो सदा अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सदा देश के बारे में सोचा मगर उसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने सदा सिर्फ अपने और गांधी परिवार के हितों को ऊपर रखा।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार का जाना मंजूर किया, लेकिन कांग्रेस की तरह खरीद-फरोख्त जैसी ओछी हरकत कभी नहीं की। इसलिए पूरा देश उनकी 100वीं जन्म जयंती पर उनके अच्छे कार्यों को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को दुनिया ने देखा कि भारत की एक-एक इंच जमीन की रक्षा के लिए वह कितने कटिबद्ध थे।

