Hamirpur: 13 दिसम्बर तक यातायात के लिए बंद रहेगी अणु-मोहीं-बड़ू सड़क

हमीरपुर (ब्यूरो): जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मोहीं के पास सड़क की आवश्यक मुरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के चलते अणु-मोहीं-बड़ू सड़क पर यातायात 13 दिसम्बर तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए अणु-मोहीं-बड़ू सड़क पर वाहनों की आवाजाही 13 दिसम्बर तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक दोसड़का से होकर आवाजाही कर सकते हैं।

