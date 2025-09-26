Main Menu

एक और SDM पर लगे यौन शोषण के आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, DGP को एक्शन लेने के आदेश जारी

26 Sep, 2025

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऊना जिले के एसडीएम के बाद अब कुल्लू की एक महिला पंचायत सचिव ने पूर्व एसडीएम विकास शुक्ला पर दुराचार और शोषण का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पिछले एक साल से पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की, जिसके बाद उसने हिमाचल हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में एसपी कुल्लू, महिला थाना कुल्लू, थाना कुल्लू और विकास शुक्ला सहित अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। वहीं, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

महिला के गंभीर आरोप

महिला पंचायत सचिव का आरोप है कि 2021 में जमीन विवाद के सिलसिले में उसे एसडीएम ने बुलाया और इसी दौरान उसका यौन शोषण किया गया। शिकायत के मुताबिक, अधिकारी ने धमकी दी कि अगर वह चुप नहीं रही तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा।

आरोप यह भी है कि 24 अगस्त 2024 को एसडीएम ने उसे अपने आवास पर बुलाकर दोस्त के साथ गैंगरेप की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की गई और उसका वीडियो भी बना लिया गया। महिला का कहना है कि इस दौरान उसे चोटें आईं, जिनकी तस्वीरें उसके पास मौजूद हैं।

इसके अलावा, महिला ने यह भी दावा किया है कि आरोपी ने दो बार उसका गर्भपात करवाया।

समझौते की बात भी आई सामने

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 24 अगस्त 2024 को हुए विवाद की जानकारी खुद एसडीएम ने पुलिस को दी थी और महिला पर हंगामे का आरोप लगाया था। इस मामले में एसडीएम के दोस्त पर बीएनएस की धारा-126 और 169 के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन बाद में समझौता हो गया।

ऊना में भी एक और मामला

गौरतलब है कि हाल ही में ऊना जिले में भी महिला खिलाड़ी ने एसडीएम विश्व देव मोहन चौहान पर रेप का आरोप लगाया था। उस मामले में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

