हिमाचल के 'गबरू' ने गोवा में गाड़े सफलता के झंडे, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में जीते 2 गोल्ड मैडल

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के अखिल ठाकुर ने राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। यह स्पर्धा 24 से 28 जुलाई तक मापुसा, गोवा में आयोजित हुई। अखिल ने 89 किलोग्राम भार वर्ग में लाइट काॅन्टैक्ट और किक लाइट प्रतियोगिताओं में भाग लिया और लगातार तीसरे वर्ष गोल्ड मैडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।



बिलासपुर जिले के गांव देलग के निवासी अखिल ठाकुर का चयन अब एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हो गया है, जोकि कंबोडिया में आयोजित होने वाली है। इससे पहले भी अखिल एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं और वर्ल्ड कप तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भाग ले चुके हैं।

अखिल ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने मुख्य कोच परशुराम अवार्डी डॉ. संजय यादव, हिमाचल किक बॉक्सिंग संघ के जनरल सैक्रेटरी हंसराज शर्मा, कोच मनोज पटियाल और अपने परिवार को दिया है। अखिल ठाकुर की इस उपलब्धि पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है।

