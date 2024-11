Himachal: औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबोहवा हुई बहुत खतरनाक, जानें कितना रिकॉर्ड हुआ एयर क्वालिटी इंडैक्स

हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबोहवा बहुत ही खराब हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह बद्दी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इससे लोगों को विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है।

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबोहवा बहुत ही खतरनाक हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह बद्दी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इससे लोगों को विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। राज्य में दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। राज्य में सबसे खराब हालत बद्दी की है। यहां पर शुक्रवार को प्रदूषण का स्तर यानी एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडैक्स) 300 काे पार करते हुए 328 रिकाॅर्ड किया गया। यानी इस शहर की हवा बहुत ही खराब है। यहां पर एक दिन पहले यानी 7 नवम्बर को एक्यूआई 264 रिकाॅर्ड किया गया था। इस वर्ष यह पहला मौका है जब बद्दी का एक्यूआई 300 को पार कर गया है। क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से दिवाली के बाद पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में पराली के जलाने तथा गत कई दिनों से बारिश नहीं होना शामिल है।

मात्र एक शहर की आबोहवा अच्छी

हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र एक शहर की आबोहवा अच्छी है। शुक्रवार को मनाली की हवा अच्छी रही है। यहां पर एक्यूआई 30 रिकाॅर्ड किया गया, जबकि शिमला में एक्यूआई 59 रिकाॅर्ड किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य शहरों धर्मशाला, सुंदरनगर, डमटाल, कालाअंब, नालागढ़ व बरोटीवाला में एक्यूआई 50 से 100 के बीच है।

3 शहरों की हवा मॉडरेट

राज्य के 3 शहरों की आबोहवा मॉडरेट है। यानी यहां का एक्यूआई 100 से 200 के बीच है। इसमें ऊना, परवाणू व पांवटा साहिब शामिल हैं। ऊना में एक्यूआई 124, परवाणू में 137 तथा पांवटा साहिब में 117 रिकाॅर्ड किया गया है।

